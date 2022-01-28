В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за расстрела нацгвардейцев на "Южмаше"

КИЕВ. 28 января. УНН. В Днепре объявили 28 и 29 января траур из-за расстрела на "Южмаше", где погибли пять человек и пятеро получили ранения. Перед зданием горсовета приспустили стяги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на горсовет.

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"В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод". Соответствующее решение подписал городской голова Днепра Борис Филатов. Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты", - говорится в сообщении.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.