СМИ: в НАТО оценивают, что РФ не планирует вторжение

КИЕВ. 28 января. УНН. Россия не планирует вторжение в Украину, оценивают в НАТО, информирует Euractiv со ссылкой на источник в Альянсе, пишет УНН.

Цитата:

"В отношении России источник в НАТО оценил, что она не планирует вторжение", - пишет издание.

“Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами (такими как Украина), нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время”, — сказал источник.

Детали

При этом источник подчеркнул, что НАТО не имеет ни обязанности, ни права на военное вмешательство в Украине, поскольку она не является членом Альянса, но все было бы совсем по-другому, если бы страна НАТО подверглась нападению: “Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война”.

Однако, добавил источник, Украина является "партнером с расширенными возможностями" НАТО, а это означает, что Альянс имеет определенные моральные обязательства, которые могут привести к массовым санкциям против Москвы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

26 января США и НАТО передали свои ответы на требования РФ.

28 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "если это зависит от РФ, войны не будет".