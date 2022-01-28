Британское правительство призвало бизнес готовиться к российским кибератакам

КИЕВ. 28 января. УНН. Британские организации и крупный бизнес должны быть готовы к возможным кибератакам при поддержке российского государства, предупредил в пятницу директор по операциям Национального центра кибербезопасности Пол Чичестер, сославшись на недавние взломы десятков официальных украинских сайтов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Financial Times.

На прошлой неделе десятки украинских правительственных компьютерных сетей подверглись кибератаке. США и НАТО осудили нападение, которое, по подозрению украинских официальных лиц, исходило из Москвы.

Детали

Директор по операциям Национального центра кибербезопасности Пол Чичестер, призвал к бдительности и сказал, что "жизненно важно, чтобы организации соблюдали рекомендации (кибербезопасности) для обеспечения своей устойчивости".

Он добавил: "В течение нескольких лет мы наблюдали закономерность злонамеренного поведения России в киберпространстве. Инциденты на прошлой неделе в Украине имеют признаки аналогичной российской активности, которую мы наблюдали ранее".

Что было раньше

Предупреждение Великобритании повторяет аналогичное предупреждение Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США и ФБР в этом месяце о возможных кибератаках из России на критически важную инфраструктуру.

Министерство иностранных дел Канады потерпело взлом 19 января, в тот же день, когда ведущее киберагентство страны предупредило о возможных атаках со стороны России.

Аналитики считают, что российские кибератаки могут быть направлены на повышение политических издержек для США и союзников по НАТО в ответ на возможное вторжение в Украину, где на границе сосредоточено более 100 000 российских военнослужащих.

Премьер-министр Борис Джонсон предупредил о планах России начать "молниеносную войну", а на выходных Великобритания заявила, что имеет доказательства того, что президент России Владимир Путин хочет установить в Киеве марионеточный режим.

Великобритания направила в Украину 30 военнослужащих для обучения вооруженных сил страны с помощью 2000 противотанковых ракет малой дальности, поставленных страной накануне.

Москва неоднократно отрицала свои планы вторжения, а высокопоставленные должностные лица России обвиняли Запад в эскалации напряженности путем развертывания сил и публикации "фальшивых" утверждений о заговорах России о смене режима в Украине.