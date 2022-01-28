США направили более 20 танкеров с газом в Европу на фоне опасений вторжения в Украину – WSJ

КИЕВ. 28 января. УНН. Европейские чиновники обратились к США за помощью в поиске резервных источников газа, неподконтрольных Москве, на фоне опасений росссийской агрессии против Украины, пишет УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

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"Более двух десятков танкеров направляются из США в Европу, привлеченные высокими ценами на газ в ЕС. Еще 33 танкера, которые еще не подтвердили свои пункты назначения, вероятно, также в основном направляются туда", - пишет издание, ссылаясь на данные нефтяной аналитической компании Vortexa Inc.

Детали

Как сообщается, в последние недели чиновники из энергетического ведомства Европейского союза совещались с американскими коллегами и отправлялись в Азербайджан и Катар, чтобы найти запасные источники газа.

Поиск, как отмечается, начался еще осенью после резкого скачка цен на газ и электроэнергию в Европе. Усилия активизировались в последние недели, поскольку эскалация конфликта Москвы с Киевом заставила европейские правительства задуматься о некогда немыслимом сценарии конфликта, способного прервать потоки голубого топлева из России, которая обеспечивает около 40% природного газа в блоке из 27 стран.

Немногие официальные лица ожидают, что это произойдет, и признают, что огромные объемы газа из России не могут быть заменены в обозримом будущем. Однако такая перспектива стимулирует поиск резервных поставок для обеспечения экономики, которая в противном случае не сможет функционировать, пишет WSJ.

Сейчас американские и европейские чиновники пытаются найти краткосрочные альтернативы для пополнения истощенных запасов. На этом фоне и появились сообщения о направляющихся в Европы танкерах.

Представители администрации Байдена в последние дни проводили множество видеозвонков с официальными лицами по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свой импорт, позволить США перенаправить поставки в Европу, сообщили источники издания.

В то же время европейские чиновники совершили или запланировали поездки в Доху и столицу Азербайджана, Баку, чтобы попытаться наладить поставки оттуда.

Эти усилия, как отмечается, являются попыткой ослабить то, что долгое время было самым сильным рычагом влияния Москвы на Европу: крупнейший и самый доступный источник газа на континенте поступает из России по сети трубопроводов, проходящих через Беларусь и Украину.

Страны, включая Германию и Австрию, долгое время сопротивлялись диверсификации альтернативных, более дорогих источников газа за пределами России. Москва в свою очередь последовательно отвергает предположения о том, что она сократит экспорт газа.

Официальные лица ЕС и союзников, по данным издания, пытаются найти лазейки в условиях ограниченного предложения и высоких цен. Россия по большей части отказывается продавать газ сверх того, что требуют ее долгосрочные контракты, что разочаровывает покупателей, которые ожидали от Москвы большего понимания.

За пределами России такие производители, как Катар, говорят, что они исчерпали себя, так как большая часть экспортируемого страной сжиженного природного газа направляется покупателям в Азии. Катар также должен учитывать свои отношения с Москвой, сказал высокопоставленный источник в Катаре.

"Политически мы очень хотим помочь и США, и Европе, но в действительности мы не можем просто отказаться от наших долгосрочных обязательств перед Азией, даже если это произойдет лишь на короткий период. США и другим игрокам в Европе придется приложить немало усилий для убеждения", - сказал он.

Не все европейские правительства встревожены так же, как Вашингтон и Брюссель. Официальные лица Германии, к примеру, утверждают, что поставки в стране надежны.

Многие официальные лица в США и Европе заявили, что они сомневаются, что Россия будет массово сокращать поставки газа в Европу, поскольку это нанесет финансовый ущерб Москве и укрепит политическую волю Европы в поиске других источников газа.

Однако чиновники из ЕС говорят, что тут нет места для самоуспокоения. Запасы газа в ЕС и так невелики, в среднем они составляют около 42% от потенциала, по данным ассоциации компаний Gas Infrastructure Europe. Запасы Германии еще ниже. Когда они заполнены, они покрывают примерно 20% годового потребления газа в Европе.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, на данный момент в администрации Байдена надеются получить более 10 миллиардов кубометров СПГ для Европы. Несколько аналитиков сказали, что такой объем газа, который составляет примерно 6% от валового годового объема спотового рынка СПГ, будет трудно найти.

Дальнейшее обсуждение поставок СПГ в Европу состоится на энергетической встрече ЕС и США 7 февраля, сообщают европейские чиновники.

Дополнение

Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие, а два самых холодных месяца в году только начались.

Президент России Владимир Путин в прошлом году дал указания “Газпрому” заполнить хранилища в Европе. Хотя немного газа и было добавлено, его было мало для удовлетворения потребностей континента. Высокие цены привели к тому, что тяжелая промышленность от металлургических заводов до производителей удобрений сократила производство или вообще остановилась.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.