Расстрел нацгвардейцев в Днепре: стрелка доставили в суд

КИЕВ. 28 января. УНН. В Кировский районный суд Днепропетровска доставили подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука для рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения, передает корреспондент УНН.

Сейчас Рябчука доставили в суд для избрания меры пресечения под усиленным конвоем. Он был в форме нацгвардейца и наручниках.

СМИ сообщают, что ходатайство о мере пресечения могут рассмотреть в закрытом режиме.

Что было раньше

В Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона сообщали, что Кировский районный суд Днепропетровска сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Рябчуку.

Прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

Кировский районный суд Днепропетровска сегодня в 16:00 планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемию Рябчуку.

Прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.