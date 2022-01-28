Итоги встречи политсоветников лидеров “нормандской четверки”: Путин и Макрон подтвердили “настрой" на дальнейшую работу

Киев. 28 Января. УНН.Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи политических советников лидеров стран “нормандской четверки” подтвердили настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате. Об этом сообщили в Кремле после телефонного разговора Путина и Макрона, передает УНН.

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"С учетом итогов встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоялась в Париже 26 января, подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", - говорится в сообщении Кремля.

Добавим

Кроме того, лидеры стран поговорили и о ситуации в Украине.

"Владимир Путин акцентировал на важности неукоснительного выполнения Киевом положений минского комплекса мер и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса", - сообщили в Кремле.

Напомним

26 января примерно в 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Следующую встречу политсоветников нормандского формата планируют провести через две недели в Берлине.