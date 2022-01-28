Прямо перед визитом Байдена: в американском Питтсбурге обрушился мост, три человека госпитализированы

КИЕВ. 28 января. УНН. В пятницу утром в американском городе Питтсбург обрушился мост, в результате чего три человека были госпитализированы. Об этом УНН информирует со ссылкой на ABC News.

Детали

По информации начальника пожарной охраны Питтсбурга Дэррила Джонса, во время обрушения на мосту находились три или четыре автомобиля.

По словам Джонса, десять человек сообщили о легких травмах, в том числе трое пострадавших госпитализированы в безопасном для жизни состоянии.

По его словам, среди раненых были спасатели, которые пытались помочь пострадавшим в условиях гололеда.

Бригады сейчас работают над тем, чтобы убедиться, что под обрушившимся мостом нет пострадавших.

Исполнительный директор округа Аллегейни Рич Фицджеральд назвал мост "главной артерией города".

Причина обрушения пока неизвестна.

Этот инцидент произошел, когда президент Джо Байден направляется в Питтсбург, чтобы рекламировать свой двухпартийный закон об инфраструктуре, который должен предоставить штату Пенсильвании 1,63 миллиарда долларов в виде федерального финансирования мостов, что является третьим по величине показателем для какого-либо штата страны.

Согласно федеральным данным, в Пенсильвании 3353 моста находятся в плохом состоянии, что является вторым по величине после Айовы.

По словам представителей Белого дома, Байден был проинформирован об обвале моста и продолжит запланированную на пятницу поездку.