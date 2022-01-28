Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,1895  EUR: 32,34 -0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8820

Путин во время переговоров с Макроном заявил, что он "не хочет эскалации украинского кризиса"

Путин во время переговоров с Макроном заявил, что он "не хочет эскалации украинского кризиса"

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент России Владимир Путин заявил президенту Эммануэлю Макрону, что хочет продолжать диалог с Западом и "не хочет эскалации ситуации вокруг Украины", заявил официальный представитель французского президента после разговора двух лидеров в пятницу, информирует УНН.

Цитата

"Президент Путин сказал, что хочет продолжить диалог и что нам нужно работать над выполнением Минских договоренностей, — информировал чиновник после телефонного разговора между двумя лидерами, имея в виду четырехсторонние переговоры между Францией, Германией, Россией и Украиной относительно конфликта на востоке Украины, который начался в 2014 году. - Он сказал, что не хочет эскалации".

Детали

Пресс-секретарь французского президента сообщил, что Путин повторил, что Соединенные Штаты и НАТО должны предложить России "гарантии безопасности".

По словам чиновника, Макрон ясно дал понять, что необходимо уважать суверенитет соседних стран.

Путин говорил с Макроном после того, как Соединенные Штаты и НАТО представили ответы на требования России по безопасности. Кремль заявил, что Путин сказал Макрону, что Соединенные Штаты и НАТО не ответили на основные требования России по безопасности, но Москва готова продолжать переговоры.

Дополнение

Москва сосредоточила войска близ Украины и требовала от Запада "гарантий безопасности", включая обещание, что НАТО никогда не позволит Киеву присоединиться к возглавляемому США альянсу.

В течение пяти лет своего пребывания на посту президента Франции Макрон стремился к диалогу с Путиным, порой вызывая раздражение своих союзников в отношении Европейского Союза.

Западные страны обеспокоены тем, что Россия может вторгнуться в Украину, хотя Россия отрицает, что планирует это сделать.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Украина, переговоры, Эммануэль Макрон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.