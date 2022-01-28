Кибератака может быть предвестником полномасштабного вторжения – Генсек НАТО

КИЕВ. 28 января. УНН. Кибератака может быть предвестником полномасштабного вторжения России в Украину. Однако не стоит забывать и о других инструментах, которыми владеет Москва, заявил Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг во время беседы в Atlantic Council, передает корреспондент УНН.

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“Мы не будем вдаваться в подробности наших разведданных. Но мы очень хорошо понимаем, что Россия уже несла ответственность за кибератаки раньше, и они, конечно, могут нести ответственность за это снова, и, конечно, в качестве своего рода первого шага или предвестника к кинетической военной атаке, кибератака является весьма вероятным сценарием”, — заявил Генсек.

Детали

Столтенберг добавил, что одной из вероятностей является “полномасштабное российское вторжение с десятками тысяч боевых единиц, тяжелой бронетехникой, самолетами, ракетами и всем прочим, что они выстроили вдоль границы с Украиной”.

“Но у России есть и много других способов ведения агрессивных действий. Кибератаки — один из них. Попытки переворота правительства в Киеве, саботаж. У них есть разведчики, работающие внутри Украины, пока мы говорим. Поэтому нам нужно быть готовыми к широкому спектру различных форм агрессивных действий России против Украины”, — добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.