Подразделения ПВО тренировались прикрывать воздушное пространство в Одесской области

КИЕВ. 28 января. УНН. В Одесской области подразделения противовоздушной обороны провели учения по прикрытию важных объектов и предотвращению высадки десанта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Юг".

Детали

Командиры мобильных огневых групп отработали практические действия личного состава при нападении условного воздушного и наземного противника. Воины-зенитчики отрабатывали действия при совершении марша в район выполнения задач. В их задачу входило занятие, оборудование, маскировка и смена стартовых позиций и т.д.

В командовании отмечают, что принявшие участие в учениях подразделения противовоздушной обороны укомплектованы опытными военнослужащими (большинство из которых имеют боевой опыт при выполнении задач в зоне проведения АТО/ООС), способными действовать автономно на значительном расстоянии от постоянного пункта дислокации.

Отметим, что в настоящее время в Одесской области на полигоне "Алибей" (Белгород-Днестровский район) проходят испытания опытных образцов ракетного вооружения. В конце октября на полигоне "Алибей" испытывали новую украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". В июле здесь проходили испытания модернизированных образцов ракетного вооружения к системам "Град" и "Точка-У".