Новости: Криминал и ЧП
28 января 2022, 18:44 • Тоня Туманова • 7185
"Слугу" Кузьминых поймали во время получения взятки в более чем пол миллиона гривен
КИЕВ. 28 января. УНН. Народного депутата Украины от “Слуги народа” Сергея Кузьминых разоблачили “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
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"...НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Детали в НАБУ пообещали сообщить позже.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Сергее Кузьминых - нардепе от "Слуги народа".
Источник: УНН
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