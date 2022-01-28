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"Слугу" Кузьминых поймали во время получения взятки в более чем пол миллиона гривен

"Слугу" Кузьминых поймали во время получения взятки в более чем пол миллиона гривен

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КИЕВ. 28 января. УНН. Народного депутата Украины от “Слуги народа” Сергея Кузьминых разоблачили “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

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"...НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Детали в НАБУ пообещали сообщить позже.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Сергее Кузьминых - нардепе от "Слуги народа".

Источник: УНН
Теги: взятка, Украина, задержание, нардепы
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