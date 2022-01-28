Назарбаев покинул пост председателя правящей партии Казахстана

КИЕВ. 28 января. УНН. В пятницу правящая партия Казахстана избрала президента страны своим новым лидером, что еще больше ослабляет влияние бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который десятилетиями доминировал в политике страны, сообщает в Twitter его пресс-служба, передает УНН.

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"Решением внеочередного XXI Съезда партии Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева единогласно избран Председателем партии "Nur Otan", - говорится в сообщении.

Детали

Избрание президента Касым-Жомарта Токаева главой партии "Нур-Отан" состоялось после бурных демонстраций в январе, в ходе которых погибло более 220 человек и были подожжены правительственные здания.

Назарбаев, который руководил Казахстаном с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году, ушел с поста президента в 2019 году, но сохранил огромное влияние как председатель "Нур-Отан" и Совета национальной безопасности страны.

Демонстрации в начале января начались как протесты против резкого роста цен на СУГ (сжиженный углеводородный газ) и быстро распространились по стране, отражая широкое общественное недовольство доходами, плохими условиями жизни и авторитарным правительством.

Токаев призвал к существенным реформам, направленных на сокращение глубокого вмешательства государства в экономику, преодоление разрыва между богатым меньшинством и большинством, что борется, а также устранение факторов, которые провоцируют дальнейшие беспорядки.