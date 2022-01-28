Локдаун во Львовской области решили отложить. Решение примут через неделю

КИЕВ. 28 января. УНН. Члены государственной комиссии ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании приняли решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении во Львовской области “красной” зоны эпидопасности на одну неделю. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает УНН со ссылкой на Львовский облсовет.

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“В течение этих семи дней будем наблюдать за показателями заболеваемости и госпитализаций. Через неделю состоится следующее заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Решение о введении во Львовской области "красной" зоны примут, если эпидситуация в области ухудшится”, — рассказал Орест Чемерис.

Детали

Также сегодня на брифинге по эпидситуации директор департамента здравоохранения отметил, что количество вызовов и выездов бригад экстренной медицинской помощи ежедневно увеличивается. За последнюю неделю количество выездов увеличилось почти вдвое - со 100-110 вызовов в день прошлой недели до 180 и более в течение этой.

Кроме того, количество госпитализированных детей также остается большим — более 180 детей находятся в стационарах области, ежедневно в медицинские учреждения Львовской области госпитализируют от 20 до 30 детей.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 3,98 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 января, — более 34 тысяч, что является самым большим показателем с начала пандемии — антирекорд второй день подряд.