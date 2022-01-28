"Позорный трюк": в РФ хотят отменить заседание Совбеза ООН по Украине

КИЕВ. 28 января. УНН. В России хотят отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН относительно Украины, где планируется обсудить наращивание российских войск. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter, передает УНН.

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"Я не могу вспомнить другого случая, когда член Совбеза предлагал обсудить свои собственные безосновательные обвинения и предположения как угрозу международному миру и безопасности с чьей-либо стороны. Надеюсь, коллеги по СБ ООН не поддержат такой пиар-трюк, позорный для репутации СБ ООН", - написал постпред РФ.

Напомним

В четверг постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии - председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.