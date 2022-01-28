Еще один сигнал о подготовке нападения: Россия стягивает к границе с Украиной запасы крови и медоборудования - Reuters

КИЕВ. 28 января. УНН. Российское военное наращивание вблизи Украины расширилось за счет поставок запасов крови вместе с другими медицинскими материалами, которые бы позволили ей оказывать помощь раненым, что является еще одним ключевым показателем военной готовности Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на три американские источники, информирует УНН.

Детали

Нынешние и бывшие официальные лица США говорят, что конкретные показатели, такие как запасы крови, имеют решающее значение для определения того, готова ли Москва совершить вторжение, если президент России Владимир Путин решит это сделать.

Раскрытие запасов крови официальными лицами США на условиях анонимности добавляет еще один контекст к растущим предупреждениям США о том, что Россия может готовиться к новому вторжению в Украину.

Пентагон ранее признал развертывание "медицинской поддержки" частью наращивания потенциала России. Но вскрытие запасов крови добавляет уровень детализации, который, по словам экспертов, имеет решающее значение для определения военной готовности России.

Трое официальных лиц США, которые говорили о поставках крови, отказались сообщить, когда именно США зафиксировали их передвижение к формированию вблизи Украины. Однако двое из них сказали, что "это произошло в течение последних недель".

Контекст

Ранее президент Джо Байдена заявлял о предполагаемом нападении со стороны России и замечания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия может начать новое нападение на Украину "в очень короткие сроки".

Представители Белого дома, неоднократно отмечали публичные предупреждения США о военной готовности России.

Русские официальные лица неоднократно отрицали планы вторжения. Но Москва говорит, что чувствует угрозу из-за растущих связей Киева с Западом.

Дополнение

"Требования безопасности" России представленые в декабре, включают прекращение дальнейшего расширения НАТО, запрет вступления Украины и вывод сил и вооружений североатлантического союза и восточноевропейских стран, присоединившихся после Холодной войны.

Путин заявил в пятницу, что Соединенные Штаты и НАТО не ответили на основные требования России по безопасности, но Москва готова продолжать переговоры.

Соединенные Штаты и их союзники заявили, что Россия столкнется с жесткими экономическими санкциями, если она нападет на Украину.

Западные страны уже неоднократно вводили экономические санкции с тех пор, как российские войска захватили и аннексировали украинский полуостров Крым в 2014 году.

Но такие шаги мало повлияли на российскую политику, поскольку Москва, главный поставщик энергоресурсов в Европу, рассчитывала, что Запад не сделает достаточно серьезных шагов, чтобы помешать экспорту газа.