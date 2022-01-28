В Пентагоне заявили, что военные США не будут принимать участия в боевых действиях в Украине

КИЕВ. 28 января. УНН. Военные США не будут принимать участия в каких-либо военных действиях в Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне, передает УНН.

Цитата

"Президент (Джо Байден - ред.) ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части в Украину с целью проведения боевых операций", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли военные в случае необходимости быть задействованы в эвакуации американцев из Киева Остин сказал: "не хочу делать предположения .... мы готовы к целому спектру вариантов и деятельности".

Добавим

А на вопрос, присылают ли США дополнительные силы в регион Европы через Украину, Остин ответил: "Мы, честно говоря, не перебрасывали никаких войск".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.