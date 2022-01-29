Экстрадиция Руслана Тарпана может стать показательным примером того, что справедливость победила - депутат

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня экстрадиция из любой страны не является проблемным вопросом, поэтому возвращение Руслана Тарпана, главного подозреваемого в хищении госсредств из проекта “Глубоководный выпуск”, в Украину может стать показательным примером для одесситов. Об этом в комментарии журналистам УНН заявила депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

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“Процедура исполнения судебных поручений через МИД, Минюст, в коммуникации с министерствами тех стран, которые могут помочь в этом процессе, выписана. Поэтому на сегодня не является проблемой либо экстрадиция, либо вопрос исполнения таких судебных поручений. Возможно это все не так быстро происходит как бы мы хотели, потому что нельзя сказать, что наше государство и органы в лице нашего государства ничего для этого не делают. Однако мне кажется, что это (экстрадиция Тарпана - ред.) будет показательным примером особенно для одесситов, что справедливость победила, а те кто виноваты - получили приговоры”, - подчеркнула депутат.

Напомним

В конце декабря прошлого года Руслану Тарпану, который уже четвертый год скрывается за границей, была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.



В прокуратуре подчеркивают - процесс экстрадиции (из ОАЭ или Болгарии, где по данным следствия может находиться Тарпан - ред.) начнут сразу после рассмотрения апелляционной жалобы, которую подала сторона защиты Тарпана на решение суда о его аресте.



Как отмечают следователи, у подозреваемого нашли аж 3 загранпаспорта для выезда за границу.

По мнению правоохранителей, факт наличия у Тарпана болгарского гражданства, вида на жительство в ОАЭ и сразу трех паспортов для выезда за границу повышают вероятность того, что он и в дальнейшем будет пытаться скрываться от украинского правосудия.