"Ситуация сложная": в Польше на заседании Совбеза говорили об угрозе нападения России на Украину

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня в Польше состоялось заседание Совета национальной безопасности, во время которого обсудили угрозу нападения России на Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Заседание длилось примерно три часа. Его проведение инициировал президент Польши Анджей Дуда.

После встречи глава страны оценил нынешнюю ситуацию "в международной сфере как сложную".

"Мы имеем дело с огромными перемещениями российских войск", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что для Польши эта тема важна.

"Мы являемся членом НАТО и ЕС. Мы являемся страной, которая непосредственно соседствует с Украиной и Беларусью. Безопасность, суверенитет, свобода Украины, как и Беларуси, являются для нас важными, стратегическими вопросами. Я рад, что на польской политической сцене есть чувство глубокой ответственности за эти вопросы", — заявил Дуда.

Как отметили, во время заседания президент, премьер Польши и министры предоставили подробную информацию представителям парламентских клубов о текущей ситуации в международном пространстве вокруг Украины, а также в Беларуси.

Напомним

На понедельник, 31 января, США созвали срочное заседание Совета безопасности ООН из-за угрозы вторжения России в Украину.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.