Договорились не сбавлять темп: Зеленский обсудил с Макроном возобновление нормандского формата

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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"Сказал по телефону Эммануэлю Макрону, что именно его активная позиция сделала встречу советников нормандского формата возможной. Появился первый с 2019 года документ. Договорились не сбавлять темп. Пока условия благоприятствуют, надо встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", - написал Зеленский.

Напомним

26 яЯнваря примерно в21.30по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Известно, что Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующую встречу политсоветников нормандского формата планируют провести через две недели в Берлине.