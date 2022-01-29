Почти семь тысяч: в прошлом году больше всего отказов во въезде в Украину получили россияне

КИЕВ. 29 января. УНН. В 2021 году примерно 7 тыс. гражданам России не разрешили въехать в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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"Наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество выросло почти в 2,5 раза и составило почти 7 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Детали

Почти втрое выросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5,3 тыс. человек).

Довольно часто украинские пограничники отказывали в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польшу (1319), Египта (1114) и Беларуси (765).

Значительно снизилось количество граждан Израиля, которых не пустили в Украину.

В целом украинскую границу по установленным правилам пересекло 39 млн человек. В пропуске отказали почти 46 тыс. людям, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Из них количество непропущених иностранцев составляло примерно 31 тыс.

Напомним

В прошлом году количество иностранцев, которые побывали в Украине, выросло на 26% и составило 4,27 млн человек.