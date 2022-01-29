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Украинец завоевал медаль Гран-при по дзюдо в Португалии

Украинец завоевал медаль Гран-при по дзюдо в Португалии

КИЕВ. 29 января. УНН. Украинский дзюдоист Богдан Ядов попал на пьедестал почета в рамках Гран-при IJF World Tour, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

На пути к награде Ядов уверенно выиграл свою группу, одолев нидерландца Вергорстерта и монгола Баянмунха.

В полуфинале наш дзюдоист уступил будущему чемпиону соревнований молдованину Денису Виеру, а в поединке за "бронзу" выиграл у японца Ямато Фукуду.

Что предшествовало этому

Беленюк стал наилучшим спортсменом Украины 2021 года.

Источник: УНН
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