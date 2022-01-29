Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
12180

В Киеве сотрудницу почты подозревают в краже марок на 800 тысяч гривен

В Киеве сотрудницу почты подозревают в краже марок на 800 тысяч гривен

КИЕВ. 29 января. УНН. В Дарницком районе Киева бывшей сотруднице одного из отделений "Укрпочты" сообщили о подозрении в краже почтовых марок на 800 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, с июля по август 2019 года женщина, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоила почтовые марки, которые принадлежат АО "Укрпочта", на общую сумму около 800 тысяч гривен.

Как отметили, украденным экс-сотрудница почты распорядилась по собственному усмотрению. Ей сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове из кабинета судьи грабитель украл 120 тысяч долларов

Источник: УНН
Теги: Киев
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.