В Киеве сотрудницу почты подозревают в краже марок на 800 тысяч гривен

КИЕВ. 29 января. УНН. В Дарницком районе Киева бывшей сотруднице одного из отделений "Укрпочты" сообщили о подозрении в краже почтовых марок на 800 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, с июля по август 2019 года женщина, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоила почтовые марки, которые принадлежат АО "Укрпочта", на общую сумму около 800 тысяч гривен.

Как отметили, украденным экс-сотрудница почты распорядилась по собственному усмотрению. Ей сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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