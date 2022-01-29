29 января – День памяти героев Крут

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня День памяти героев Крут, Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, День изобретения бензинового автомобиля, День пазла и головоломки, День поклонения честным веригам апостола Петра, информирует УНН .

День памяти героев Крут

В этот день украинцы чтят память героев Крут - студентов, которые отчаянно сдерживали большевистское наступление у железнодорожной станции, что дало время украинской делегации заключить Берестейский договор.

Стратегически важную станцию под Черниговом, которая вела в Киев, защищали студенты старших курсов первой юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого. Самым маленьким из бойцов было по 16 лет.

Утром 29 января произошло нападение 4-тысячной армии красноармейцев на украинские позиции. Бой продолжался целый день.

Ребят похоронили у Аскольдовой могилы в Киеве.

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны

Главная цель события — проведение мер предосторожности, направленных на предупреждение угрозы ядерной войны. В этот день к руководству государств, которые имеют в своих запасах атомное оружие, раздаются призывы по необходимости его ликвидации.

Предпосылкой для создания этого дня стала Делийская декларация. Дата празднования выбрана в честь дня подписания этого документа, которое состоялось 29 января 1985 года в столице Индии - Нью-Дели. Среди первых государств, подписавших эту декларацию, были Индия, Швеция, Аргентина, Мексика, Танзания и Греция.

День изобретения бензинового автомобиля

В 1886 году 29 января Карл Бенц из Германии создал первый бензиновый автомобиль в мире. В этот же день он оформил патент на свое изобретение. На первом чертеже немецкого изобретателя было изображено трехколесное тяжелое авто, которое вмещало двух пассажиров и было оснащено бензиновым мотором, что помогало развивать устройству скорость до 16 километров в час. Такой экипаж получил название Моторваген.

Автомобиль Карла Бенца был оборудован всем, что сейчас содержит современная машина: трансмиссия, сцепление, тормоза, подвеска и амортизаторы колес, бензиновый мотор.

День пазла и головоломки

Дата 29 января связана с самым первым изобретением пазлов в мире, которые создал Джон Спилсбери в XVIII веке. Изобретатель был гравером и картографом, поэтому и придумал такую тематическую игру, разделив черно-белую карту мира по контуру границ стран и предложив собрать их снова. Такие головоломки до XIX века использовали как учебные элементы, потому что их основу делали из довольно дорогого дерева, с которым не позволяли играть.

Со временем дерево заменили на картон, поэтому пазлы стали доступны всем. Сейчас технология производства мало изменилась, поэтому пазлы до сих пор пользуются популярностью в мире.

День поклонения честным веригам апостола Петра

В быту праздник называют также Петра Вериги. Этот день известен у наших предков под названием Петра-покорма.

Вериги – это кандалы или цепи, сдерживающие руки. Православные верующие надевали на себя такие вериги для контроля над своим бренным телом, чтобы воспитать в себе смирение.

История праздника восходит к тем далеким годам, когда еще правил царь Ирод Агриппа. Апостол Петр был брошен в темницу за христианские проповеди. Его сковали тяжелыми наручниками и оставили на ночь до суда. После наступления темноты к преподобному явился ангел, вызволивший его из тюрьмы. Между тем вериги, к которым прикасался апостол, стали настоящей драгоценностью у народа, которая исцеляла и благословляла многих нуждающихся.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Зосима, Леонила, Неон, Максим, Нестор, Петр, Иван, Георгий.