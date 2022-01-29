ООС: на Донбассе сохранялась "тишина"

КИЕВ. 29 января. УНН. В течение прошедшего дня, 28 января, и по состоянию на 7:00 этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

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"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним

27 января в Луганской области на позиции Вооруженных сил Украины пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа боевиков.