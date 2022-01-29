Новый антирекорд: в Украине уже 4,01 млн случаев COVID-19, за сутки – 37 351

КИЕВ. 29 января. УНН. Всего в Украине зафиксировано 4 017 961 млн больных коронавирусом. За прошедшие сутки, 28 января, обнаружили 37 351 новый случай заражения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"За сутки 28 января 2022 года в Украине зафиксировано 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5 341, медработников - 806)", — говорится в сообщении.

Детали

Также в течение минувших суток:

госпитализировано - 3 340 человек;

летальных случаев - 149;

выздоровело - 7 163.





Напомним

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагают не распространять определенные ограничения "красной" зоны.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ужесточение ограничений в “желтых” зонах: посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов возможны лишь при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

15 декабря карантин в Украине продлили до апреля.

С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.

20 zнваря Министерство здравоохранения констатировало новую COVID-вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.