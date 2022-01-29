WSJ узнал о плане санкций администрации Байдена против РФ: пока без отключения от SWIFT

КИЕВ. 29 января. УНН. Тщательно охраняемый план санкций администрации президента США Джо Байдена на случай вторжения России в Украину теперь обнародован The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Администрация Байдена дорабатывает свои цели для шквала экономических санкций против России, если она нападет на Украину, нанося удар по крупным российским банкам, государственным компаниям и ключевому импорта, хотя стратегия сталкивается с препятствиями", - пишет The Wall Street Journal.

"Потенциальные цели включают несколько крупнейших российских государственных банков, таких как банк ВТБ, запрет на всю торговлю новыми выпусками суверенного долга России и применение экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника", - сообщили авторы статьи, которую цитирует Politico.

При этом в статье указано, что окончательное решение еще не принято.

"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT, базовой инфраструктуры, которая облегчает финансовые транзакции между банками по всему миру", - сказал один из чиновников в статье для WSJ.

Эксперт по нефти из Йельского университета Грегори Брю, пишет Politico, указывает, что администрация Байдена, "вероятно, осознала, что санкции, которые блокируют покупку Европой российской нефти/нафтогаза, повлияют на рынки и будут способствовать росту цен. Недостаточно резервных мощностей, чтобы восполнить российский пробел в ближайшей перспективе".

WSJ также отмечает недавно отмеченное экспертами всего политического спектра, что Москва давно предвидела этот момент: "Сейчас Россия лучше подготовлена, с более глубокими валютными резервами, меньшей зависимостью от внешнего долга, более быстрым экономическим ростом и растущими ценами на нефть — основным источником доходов страны" .

По-прежнему возможно, что законопроект о санкциях в отношении России, проект которого в настоящее время находится в Сенате США, мог бы юридически предписать некоторые из этих или других санкций, включая исключение России из SWIFT, о чем давно ходят слухи, пишет издание.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.