В США объявили победителей фестиваля независимого кино "Сандэнс"

КИЕВ. 29 января. УНН. Стали известны победители международного фестиваля независимого кино “Сандэнс” (Sundance Film Festival 2022), среди победителей - документальный фильм про российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сняли CNN Films и HBO Max. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию на сайте фестиваля.

Детали

Приз большого жюри в категории “Драматические фильмы” получил фильм “Няня” (Nanny), режиссер Никиату Джусу.

Приз большого жюри в категории “Документальные фильмы” — “Изгнанники” (The Exiles), режиссер Бен Кляйн.

U.S. Grand Jury Prize: Documentary goes to THE EXILES, directed by Ben Klein (@whobenklein) and Violet Columbus.#Sundancepic.twitter.com/saMENmPsEC — SundanceFilmFestival (@sundancefest)January 28, 2022

Награда за режиссуру в категории “Американский драматический фильм” достается Джейми Даку за фильм “Пальмы и линии электропередач” (Palm Trees and Power Lines).

Directing Award: U.S. Dramatic goes to Jamie Dack for PALM TREES AND POWER LINES.#Sundancepic.twitter.com/9JwJqazNoZ — SundanceFilmFestival (@sundancefest)January 28, 2022

Награда за режиссуру в категории “Американский документальный фильм” достается Риду Дэвенпорту за фильм “Потому что я тебя там не видел” (I didn't See You There).

Directing Award: U.S. Documentary goes to Reid Davenport (@ReidDavenport) for I DIDN’T SEE YOU THERE.#Sundancepic.twitter.com/6pCGTkGAVG — SundanceFilmFestival (@sundancefest)January 28, 2022

Приз зрительских симпатий в категории “Драмы мирового кино” — “Изображение девушки” (Girl Picture) режиссера Алли Хаапасало.

Audience Award: World Cinema Dramatic goes to GIRL PICTURE, directed by Alli Haapasalo.#Sundancepic.twitter.com/QQqm9OWF86 — SundanceFilmFestival (@sundancefest)January 28, 2022

Приз большого жюри мирового кино в категории “Документальный фильм” — “Все, что дышит” (All that Breathes), режиссер Шонак Сен.

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary goes to ALL THAT BREATHES, directed by Shaunak Sen.#Sundancepic.twitter.com/Fy1j2s3e2x — SundanceFilmFestival (@sundancefest)January 28, 2022

Приз зрительских симпатий в категории “Документальный фильм” — “Навальный” (Navalny) режиссера Дэниэла Роера.

Картина также получила награду в номинации Festival Favorite Award, победитель которой избирается зрителями из всех представленных на фестивале фильмов.

Дополнение

Фестиваль “Сандэнс” прошел в онлайн-формате из-за распространения коронавирус штамма “Омикрон”.