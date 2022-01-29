Guardian: британский премьер Джонсон едет в регион Украины на следующей неделе

КИЕВ. 29 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит регион, куда входит Украина, и проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе на фоне опасений российского вторжения, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Борис Джонсон на следующей неделе посетит регион Украины и проведет кризисные переговоры с Владимиром Путиным из-за опасения российского вторжения", - пишет издание.

При этом BBC отмечает, что речь идет о том, что Борис Джонсон "посетит Восточную Европу". Помимо визита Джонсона в регион, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Москву в течение следующих двух недель, сообщили в посольстве России в Лондоне.

Согласно источникам The Guardian в правительстве страны, премьер-министр Великобритании полон решимости “ускорить дипломатические усилия” и “усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития”, в ближайшие дни.

Запланированная поездка в регион происходит на фоне роста напряженности в отношениях между Украиной и Россией, которая продолжает наращивать свои силы на границе с соседом, указывает издание.

Ранее Джонсон попросил руководителей министерства обороны и безопасности рассмотреть "дополнительные оборонительные военные варианты в Европе". Он рассмотрит ряд вариантов сдерживания российской агрессии в регионе, включая новое развертывания и усиление обороны НАТО после заседания министерства обороны в эти выходные, пишет издание.

Тем временем ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел страны объявит о более жестких санкциях, а это означает, что Великобритания может нацелиться на стратегические и финансовые интересы России, несмотря на сообщения США об опасениях относительно объема “грязных” российских денег в Лондоне, отмечает издание.

Как указано, американские дипломаты ранее выражали обеспокоенность тем, что любые санкции, введенные против России в связи с потенциальным конфликтом, окажутся неэффективными из-за огромного объема "российских богатств" в британской столице, что также называется “Лондонградом”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.