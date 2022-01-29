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Полицейские "фантомы" меньше чем за неделю поймали уже 4 тыс. любителей скорости

Полицейские "фантомы" меньше чем за неделю поймали уже 4 тыс. любителей скорости

КИЕВ. 29 января. УНН. Уже вынесено более 4 тыс. постановлений в отношении водителей за правонарушения, зафиксированные полицейскими автомобилями-"фантомами” в автоматическом режиме, что начали работать в Украине с 25 января. Об этом в субботу сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, пишет УНН.

Цитата:

“По состоянию на сегодня уже имеем 4 212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным "фантомами" в автоматическом режиме”, — написал Билошицкий в своем Facebook.

Он добавил, что как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 "фантома" в строю.

Дополнения

25 января автомобили-"фантомы" ("Phantom") выехали на полноценное патрулирование. Практически все нарушения скоростного режима должны фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

За первый день работы четырех автомобилей было выписано 990 админпостановления о превышении скорости.

Источник: УНН
Теги: автомобили, нарушение, патрульная полиция, ПДД, водитель
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