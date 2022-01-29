Ситуация ухудшается: в Киеве за сутки рекордные 2,4 тыс. случаев коронавируса

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве выявили за минувшие сутки рекордных 2418 больных коронавирусом. 7 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в субботу, пишет УНН.

Цитата:

“+2418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 363 546). +7 летальных исходов от вируса (всего 8481). +2029 преодолели коронавирус (всего 335 319)”, — написал Кличко в Facebook.

Детали

По словам мэра, за сутки заболели:

1265 женщин в возрасте от 18 до 98 лет

735 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет

197 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 221 мальчик от 3 месяцев до 17 лет

Он добавил, что среди тех, кто умерли:

3 женщины от 70 до 89 лет

4 мужчины от 62 до 81 года

Также мэр сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 83 больных коронавирусом. А также 110 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

“Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (424), Дарницком (371) и в Шевченковском (268)”, — добавил Кличко.

Дополнение

Всего в Украине зафиксировано 4 017 961 больных коронавирусом. За прошедшие сутки, 28 января, обнаружили 37 351 новый случай заражения - антирекорд с начала пандемии.

20 января Минздрав констатировал новую вспышку с эпицентром на западе Украины. В Минздраве сообщили, что в ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19 во время текущей волны. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки.