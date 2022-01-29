Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6615

Изуродовал ножом лицо женщине: в Киеве мужчину задержали за нападение на сожительницу

Изуродовал ножом лицо женщине: в Киеве мужчину задержали за нападение на сожительницу

фотогалерея

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве во время конфликта в квартире мужчина порезал ножом лицо сожительницы. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию городской прокуратуры.

Цитата:

"... задержано и сообщено о подозрении мужчине по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, приведших к непоправимому изуродованию лица потерпевшей (ч. 1 ст. 121 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно материалам следствия, преступление произошло в полночь 28 января 2022 года в Святошинском районе столицы.

“В помещении квартиры дома по улице Академика Туполева между мужчиной и женщиной, которые сожительствуют вместе, начался словесный конфликт. В ходе инцидента мужчина повалил женщину на пол и нанес ей не менее двух ножевых порезов по левой щеке, тем самым причинив тяжкие телесные повреждения”, — отмечается в сообщении.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Дополнение

В Киеве женщина, будучи нетрезвой, ножом ранила сына. Инспекторы вовремя остановили ее действия и вызвали врачей.

Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, нападение, ножевые ранения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.