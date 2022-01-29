Изуродовал ножом лицо женщине: в Киеве мужчину задержали за нападение на сожительницу

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве во время конфликта в квартире мужчина порезал ножом лицо сожительницы. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию городской прокуратуры.

Цитата:

"... задержано и сообщено о подозрении мужчине по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, приведших к непоправимому изуродованию лица потерпевшей (ч. 1 ст. 121 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно материалам следствия, преступление произошло в полночь 28 января 2022 года в Святошинском районе столицы.

“В помещении квартиры дома по улице Академика Туполева между мужчиной и женщиной, которые сожительствуют вместе, начался словесный конфликт. В ходе инцидента мужчина повалил женщину на пол и нанес ей не менее двух ножевых порезов по левой щеке, тем самым причинив тяжкие телесные повреждения”, — отмечается в сообщении.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Дополнение

В Киеве женщина, будучи нетрезвой, ножом ранила сына. Инспекторы вовремя остановили ее действия и вызвали врачей.



