Президент Хорватии снова сделал заявление об Украине: вспомнил об извинениях премьера

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Хорватии Зоран Миланович вновь отметился заявлением об Украине, в частности, обвинив премьер-министра страны Андрея Пленковича в том, что тот действует как "украинский агент". Об этом он заявил в интервью телеканалу RTL, сообщает УНН со ссылкой на портал Jutarnji list.

Детали

Миланович сказал, что он не является "врагом Украины или другом России". Он добавил, что, мол, "никогда не пил кофе с российским послом".

На вопрос журналистов, считает ли он, что преувеличил в своих предыдущих комментариях, Миланович сказал: "Я не преувеличивал. Украина имеет проблемы". Здесь президент Хорватии посоветовал Киеву переговоры с "сепаратистами". "С ними надо говорить, а не идти в конфронтацию с ядерной силой. Кто их к этому поощряет, тот шарлатан, а их много в ЕС", - считает Миланович.

"Пленкович действует как украинский агент, а я как хорватский президент", - высказался Миланович.

Говорит, что его интересует лишь безопасность хорватов. На вопрос, считает ли он, что ему стоит извиниться, Миланович ответил: "У кого я должен извиняться? Ни в коем случае. Премьер-министр (...) делал это и во времена Колинды Грабар-Китарович, хотя тогда ситуация была иной. Она пыталась что-то построить с Россией в каких-то дипломатических тонах. Пленкович был категорически против. К сожалению, он был премьер-министром даже тогда. Меня волнует только интерес Хорватии".

Контекст

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил недавно, что Украине не место в НАТО из-за ее коррумпированности, и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

В ответ МИД Украины потребовал публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем.

В дипведомство также вызвали посла Хорватии, кроме того, посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе.

После этого премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился за заявления президента страны Зорана Милановича об Украине. А Зоран Миланович попал в базу сайта "Миротворец".