Расстрел в Днепре: тяжело пострадавшая девушка до сих пор на ИВЛ. Раненых посетил Монастырский

КИЕВ. 29 января. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский посетил раненых во время трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Состояние 22-летней Жанны Шаровой тяжелое, с положительной динамикой, она до сих пор на аппарате ИВЛ. У четырех других пострадавших состояние тяжелое с положительной динамикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Днепропетровской области.

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“Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ. Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, сейчас состояние тяжелое, с положительной динамикой”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, указано, что "Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой".

Детали

“Сегодня, 29 января, министр внутренних дел посетил раненых во время трагедии на территории Южного машиностроительного завода. Врачи продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Министр проверил, всем ли необходимым обеспечены пострадавшие, и встретился с врачами”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что после сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, не остаются равнодушными днепряне, которые также приходят помочь пострадавшим.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

В тот же день подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел по трем статьям УК Украины.

28 января Кировский районный суд Днепра отправил под стражу в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука без права внесения залога.