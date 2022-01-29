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Не отдала ни одного сета: австралийка стала победительницей Australian Open

Не отдала ни одного сета: австралийка стала победительницей Australian Open

КИЕВ. 29 января. УНН. Состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису среди женщин, в котором австралийка Эшли Барти соревновалась с американкой Даниэль Коллинз, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

В решающем поединке первая ракетка мира из Австралии Барти обыграла Коллинз (27-я в WTA) в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Австралийка сделала 10 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У американки - одна подача навылет, две ошибки на второй подаче и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Заметим, что Барти стала первой за 44 года австралийкой, выигравшей домашний турнир. За весь турнир она не отдала ни одного сета соперницам, а в первом круге нанесла поражение киевлянке Лесе Цуренко.

Дополнение

Барти ранее выигрывала "Ролан Гаррос-2019" и "Уимблдон-2021".

Источник: УНН
Теги: теннис, Австралия
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