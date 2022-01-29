ООС: сегодня сохраняется "тишина"

КИЕВ. 29 января. УНН. С начала текущих суток в районе проведения ООС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

Цитата:

“С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Дополнение

За прошедшие сутки, 28 января, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня также не было зафиксировано.

26 января политсоветники "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.