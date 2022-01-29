Пассажирский поезд насмерть сбил двух человек: открыто производство

КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львовской области пассажирский поезд сообщением “Ужгород-Лисичанск” совершил наезд на двух пешеходов. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Львовской области.

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“Сегодня, 29 января, около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Пустомыты“ перегона "Глина Навария — Щирец“ пассажирский поезд сообщением "Ужгород-Лисичанск“ совершил наезд на двух пешеходов”, — говорится в сообщении.

Детали

Как установили правоохранители, поезд совершил наезд на местных жителей — 42-летнюю женщину и мужчину в возрасте 51 год.

"От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Мужчину госпитализировали. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти ему жизнь", - отмечается в сообщении.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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