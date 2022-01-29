Столтенберг: у союзников по НАТО разные взгляды на поставки вооружения Украине
Йенс Столтенберг
КИЕВ. 29 января. УНН. Среди стран НАТО существуют разные взгляды относительно поставок оборонительного вооружения Украине. Об этом сообщил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью El Pais, пишет УНН.
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"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные ведомства, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Балтии, предоставляют этот тип вооружения. Это право Украины на самооборону. Украина имеет право на самооборону, это принцип, закрепленный в Уставе ООН", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о вооружении.
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Из США в Украину прибыли уже четыре самолета с оборонной помощью, в том числе сотни Javelin.
Страны Балтии также решили передать Украине Javelin и Stinger.
Великобритания передала Украине ПТРК NLAW.
Это происходит на фоне опасений относительно угрозы возможного российского вторжения.
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
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