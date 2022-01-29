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Протесты в Казахстане: Токаев объяснил, почему лично приказал стрелять на поражение

Протесты в Казахстане: Токаев объяснил, почему лично приказал стрелять на поражение

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в протестующих, поскольку представители силовых структур не могли взять на себя ответственность за принятие такого решения. Об этом он рассказал в интервью “24.kz”, передает УНН.

Цитата

“Руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: Если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война — нужно было брать на себя ответственность”, — заявил Токаев.

Детали

По словам Токаева, полиция была вынуждена действовать в рамках законодательного поля, поэтому принять решение об открытии огня на поражение самостоятельно силовики не могли.

“Наши законы таковы, что после Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов”, — рассказал Токаев.

Напомним

Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января в стране вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.

Из-за массового характера митингов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории республики чрезвычайное положение.

Впоследствии он отправил правительство Казахстана в отставку и поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Для подавления схваток Токаев позвал на помощь силы ОДКБ. Россия направила в Казахстан примерно 3 тыс. военных. Также войска ввели Кыргызстан, Беларусь и Армения.

Источник: УНН
Теги: протесты, Казахстан, Токаев
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