В Чехии мужчина украл два телефона, но потерял свой и сообщил об этом полицейским

КИЕВ. 30 января. УНН. В Чехии преступник украл два телефона, но потерял свой и решил позвонить на собственный номер, чтобы ему его вернули. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tydenik Policie.

Детали

Полицейские получили сообщение о краже в местном торговом центре.

“Преступник украл два мобильных телефона почти на 6 тысяч крон (около 8 тысяч грн), прошел через кассу, не заплатив, и скрылся”, — рассказали в полиции.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и начали поиск подозреваемого. Во время этого они нашли телефон, на который позвонил его владелец и попросил вернуть. Впоследствии он пришел в магазин в другой одежде и отрицал, что украл смартфоны. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

Напомним

В Лондоне мужчины выиграли в лотерею миллионы, но вскоре сели в тюрьму за кражу.