Французская компания отказалась продавать круглые аквариумы: известна причина

КИЕВ. 30 января. УНН. Французская компания по изготовлению товаров для ухода за животными AgroBiothers Laboratoire официально отказалась продавать круглые аквариумы объемом менее 15 литров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что золотые рыбки часто погибают, живя в таких емкостях. В природе золотые рыбы могут жить до 30 лет и вырастать в длину до 25 сантиметров, а в круглых аквариумах для них мало места.

Компания AgroBiothers Laboratoire отказывается продавать круглые аквариумы для рыб. У них недостаточная фильтрация воды и рыбы не получают нужное количество кислорода.

“Если бы люди знали, что это пытка — не делали бы этого. Рыбы — социальные животные, которым нужна компания, достаточное пространство и чистая вода”, — прокомментировал генеральный директор AgroBiothers Матье Ламбо.

Золотым рыбкам нужно не менее 25 литров воды в аквариуме на каждую особь. Маленькие круглые аквариумы на 3-5 литров не способны удовлетворить эту потребность.

Запрет круглых аквариумов в других странах

Известно, что несколько европейских стран, в том числе Германия, запретили круглые аквариумы. Во Франции нет таких ограничений, поэтому компания решила самостоятельно проявить инициативу и отказаться от продажи таких емкостей.

Добавим

Франция планирует запретить продавать животных в зоомагазинах и использовать в цирках. С 2023 года в стране запретят использовать цирковых слонов.

Напомним

Израильские ученые провели эксперимент и выяснили, что золотые рыбки могут быть водителями.