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Седьмой раз с начала года: КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Седьмой раз с начала года: КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

КИЕВ. 30 января. УНН. Корейская Народно-Демократическая Республика в седьмой раз за месяц запустила снаряд в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Запуск состоялся утром в воскресенье, 30 января. По предварительным данным, речь идет о баллистической ракете.

Южнокорейские эксперты устанавливают дальность, высоту и скорость полета снаряда.

Напомним

Предварительное испытание двух снарядов КНДР провела 25 января.

Источник: УНН
Теги: КНДР
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