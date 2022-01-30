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В Эстонии в результате снежной бури без света остались десятки тысяч человек

В Эстонии в результате снежной бури без света остались десятки тысяч человек

КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за снежной бури в Эстонии без света остались десятки тысяч человек. Также снег перекрыл часть дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Отмечается, что без света остались более десяти тысяч домохозяйств. Часть рейсов в эстонских аэропортах была отменена. В Таллиннском аэропорту заявили, что часть рейсов была переназначена на аэропорты соседних с Эстонией стран.

На западном побережье Балтийского моря дует ветер до 25 м/с. Дороги, как местного значения, так и республиканские, частично закрыты из-за снега.

Напомним

В США из-за мощных снегопадов тысячи домов остались без электричества, отменены авиарейсы.

Источник: УНН
Теги: погода, снег, Эстония
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