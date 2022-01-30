Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 373 млн человек

КИЕВ. 30 января. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 373 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 373,105,517 человек, из них выздоровел 294,674,649 человек. Количество умерших возросло до 5,676,113.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (75,481,122), Индия (41,087,817), Бразилия (25,247,477), Франция (18,808,625), Великобритания (16,406,123), Россия (11,615,779), Турция (11,438,476), Италия (10,821,375), Германия (9,667,619) Испания (9,779,130) и Аргентина (8,313,614).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (906,861), Бразилии (626,643) и Индии (494,110).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 017 961 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 100 031 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.