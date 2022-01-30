30 января — Международный день без Интернета

КИЕВ. 30 января. УНН. 30 января, отмечают Международный день без Интернета, в Украине празднуют День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил. Также сегодня Всемирный день помощи больным проказой. Верующие чтят память Антония Дымского (Великого), сообщает УНН.

Международный день без Интернета

В этом году праздник приходится на 30 января. Мероприятие ввели еще в 2000 году, когда Интернет только приобретал свою популярность. Сегодня это именно то пространство, где люди могут работать, общаться, находить информацию и развлекаться. В развитых странах мира общество не может существовать без сети ни одного дня. Однако людям нужно напомнить, что вокруг них замечательный мир, который требует их внимания. Именно для этого и был придуман этот праздник.

День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил

Главными обязанностями человека, который занимает такую должность, являются: проведение воспитательной работы в армейских кругах, психологическая реабилитация участников АТО/ООС, профессионально-психологический отбор призванных в ВСУ граждан. То есть свой профессиональный праздник 30 января празднуют психологи, социологи и другие специалисты, которые помогают создать положительный имидж ВСУ и отвечают за дисциплину в армии.

Всемирный день помощи больным проказой

Событие традиционно проходит в последнее воскресенье января. Ввел его Рауль Фоллеро, который был известным общественным деятелем и большую часть своей жизни провел в борьбе с этим тяжелым недугом. Даже сегодня болезнь очень распространена в Непале, Бразилии, Индии, Мьянме.

День памяти Антония Дымского (Великого)

Именно его считают основоположником монашества и отшельничества духовенства.

Родился преподобный Антоний в Египте. Его семья была очень богатой и исповедовала христианство. Именно поэтому мальчика воспитывали согласно христианским канонам. Когда умерли родители Антоний пожертвовал все свое наследство нуждающимся и беднякам, а сам ушел жить в пещеру. Там он практиковал духовное развитие, ежедневно молился.

Затем нашел убежище в развалинах крепости. Там Антоний прожил целых 20 лет. Преподобный основал монастырь, но сам бывал там очень редко. Приходил только для того, чтобы рассказать наставления своим ученикам и верующим.

Также он был знаком с Павлом Фивейским. Павел был одним из тех, кто похоронил Антония, когда тот умер в возрасте 105 лет в своей пещере.

Именины

День Ангела празднуют: Антон, Павел, Виктор, Иван, Георгий, Антонина.