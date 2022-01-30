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ООС: со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано нарушений режима прекращения огня

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано нарушений режима прекращения огня

КИЕВ. 30 января. УНН. В течение прошедших суток, 29 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, ООС
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