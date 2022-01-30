В Украине более 4 млн случаев COVID-19, за сутки - 24 508

КИЕВ. 30 января. УНН. Всего в Украине зафиксировано 4 042 469 млн больных на коронавирус. За прошедшие сутки, 29 января, обнаружили 24 508 новый случай заражения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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“За сутки 29 января 2022 года в Украине зафиксировано зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3 378, медработников - 444)”, — говорится в сообщении.

Также в течение минувших суток:

Госпитализировано — 3 692 человек;

Летальных случаев— 94;

Выздоровело — 3 145.

За все время пандемии в Украине:

Заболели - 4 042 469 человека;

Выздоровело - 3 618 402 человека;

Летальных случаев - 100 125;

Проведено ПЦР-тестов -18 009 334.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 378, медработников - 444.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (3043), Житомирской (2013), Хмельницкой (1883), Харьковской (1722), Ивано-Франковской (1664), областях, городе Киев (1058).

Напомним

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагают не распространять определенные ограничения “красной” зоны.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ужесточение ограничений в “желтых” зонах: посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов возможны лишь при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

15 декабря карантин в Украине продлили до апреля.

С 30 декабря все области были в “желтой” зоне.

20 января Министерство Здравоохранения констатировало новую covid-вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла к “красной” зоне. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.