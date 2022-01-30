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Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды

Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня, 30 января, во всех регионах страны будет снежить. Ожидается сильный ветер, на Западе - с порывами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

Детали

Как отмечается на официальном сайте ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, 30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

“В западных областях местами 25 м/с, в Карпатах — 25-30 м/с, метели; на дорогах страны гололедица. 30 января в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях значительный снег (I уровень опасности желтый)”, — говорится в сообщении.

В Киеве и области 30-31 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).

“Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц”, — отмечают в ГСЧС.

Источник: УНН
Теги: погода, снег, прогноз погоды, Украина
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