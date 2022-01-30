Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
12420

Непогода в Украине обесточила 63 населенных пункта в трех областях

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине, 30 января, из-за непогоды без света остались 63 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на 7 ч. 30 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская — 53, Хмельницкая — 7 и Закарпатская — 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, — говорится в сообщении.

Дополнения

Сегодня, 30 января, во всех регионах страны будет снежить. Ожидается сильный ветер, на западе — с порывами.

Источник: УНН
Теги: зима, непогода
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.