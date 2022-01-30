Непогода в Украине обесточила 63 населенных пункта в трех областях

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине, 30 января, из-за непогоды без света остались 63 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

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“По состоянию на 7 ч. 30 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская — 53, Хмельницкая — 7 и Закарпатская — 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, — говорится в сообщении.

Дополнения

Сегодня, 30 января, во всех регионах страны будет снежить. Ожидается сильный ветер, на западе — с порывами.