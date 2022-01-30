В Черкасской области легковушка врезалась в дерево-четыре человека погибли

КИЕВ. 30 января. УНН. В Черкасской области легковушка влетела в дерево, в результате чего четыре человека погибли. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что авария произошла около 05:30 вблизи села Тубильцы Черкасского района.

"В результате столкновения с деревом легкового автомобиля погибло 4 человека и 1 человек пострадал (состояние тяжелое, госпитализировано в больницу). От ГСЧС для деблокации привлекалось 7 человек и 2 ед. техники", - сообщили в ГСЧС.

Напомним

На трассе Киев-Чоп рейсовый автобус “Харьков-Слупск (Польша)” попал в ДТП, пострадали 14 человек.



