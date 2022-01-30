В “Борисполе” служебная собака нашла в чемоданах украинских туристов наркотические таблетки

КИЕВ. 30 января. УНН. В международном аэропорту “Борисполь” служебная собака нашла в чемоданах украинских туристов наркотические таблетки. Об этом сообщили в ГПСУ, передает УНН.

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“В пункте пропуска „Борисполь“ с привлечением служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ, пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин. Он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оба наши соотечественники 1968 и 1969 года рождения, прибыли в аэропорт “Борисполь” рейсом из Шарм-эль-Шейхе. Однако пройти незамеченными не смогли, ведь на чемоданы этих пассажиров среагировала служебная собака. В первом случае собака вынюхала 1 000 таблеток, в другом еще 900.

Как результат, в отношении нарушителей составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины “Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля”.

Напомним

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